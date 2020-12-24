Благодаря фирмам-посредникам могилевское предприятие несколько лет уходило от налогов

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Схему вскрыли во время проверки сотрудники финансовой милиции. В ходе проверки установлено, что последние два года владелец и учредители ремонтно-строительного предприятия занижали налоги и выводили из оборота деньги через подконтрольные ИП. Привлечение необоснованных посредников позволило коммерческой структуре незаконно уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль, что повлекло неуплату в бюджет более 120 тысяч рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении девяти человек, в том числе владельца фирмы, ее учредителей и бухгалтера, возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых, а это 5 автомобилей, 120 тысяч долларов и 30 тысяч, евро наложен арест.