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Одного спасли, пятерых эвакуировали. В Гродно спасатели побороли стихию в квартире пятиэтажного дома

24.12.2020 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Первым делом, когда огнеборцы зашли в жилище, стали искать людей. На диване они обнаружили мужчину без сознания. Пострадавшего, а это друг хозяина, вынесли на свежий воздух, привели в чувства и передали медикам. Кстати, владелец квартиры сам вышел на улицу. Пятерых соседей погорельца пришлось эвакуировать. Пламя уничтожило имущество в кухне, закопчены стены и потолок. По предварительной версии, огонь вспыхнул после того, как гость бросил в мусорное ведро непотушенный окурок.

Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной смертельного пожара в Калинковичском районе. Сегодня ночью сельчане увидели, как горит соседский дом, и вызвали МЧС – полыхала кровля. При проведении разведки в прогаре пола огнеборцы обнаружили тело пенсионера. Известно, что мужчина временно проживал в строении с разрешения хозяйки.

Яркие кадры из Витебска. Сегодня ночью там полыхало здание бывшей мебельной фабрики. Строением никто не пользовался, оно заброшено. Стихия целиком окутала строение, кровля частично обрушилась. Известно, что в момент ЧП в помещении никого не было. Огонь успел уничтожить 800 квадратных метров крыши. Версий, почему здание вспыхнуло, пока нет.

 
Теги: Витебск
 
 
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Первым делом, когда огнеборцы зашли в жилище, стали искать людей. На диване они обнаружили мужчину без сознания. Пострадавшего, а это друг хозяина, вынесли на свежий...
 
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