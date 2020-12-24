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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Угнал, проехал километр и бросил. В Горках у владельца пропал автомобиль Сообщается, что за пару минут до инцидента мужчина приехал на Volkswagen в магазин. Вернуться планировал быстро, а потому даже не заглушил мотор и оставил в салоне...

Сообщается, что за пару минут до инцидента мужчина приехал на Volkswagen в магазин. Вернуться планировал быстро, а потому даже не заглушил мотор и оставил в салоне мобильный телефон. Когда водитель вышел из маркета, машины и след простыл. Милицию вызвал продавец магазина.