Источник материала: БT

Кто еще отличился на дорогах страны, расскажет Владимир Королев.

Конфликт левого поворота

Не заметил поворота налево - авария на столичной улице Пулихова попала в объектив регистратора. ДТП случилось накануне вечером. Водитель такси при обгоне машины каршеринга не учел, что авто сворачивает на другую улицу. Столкновение сулилось на перекрестке, никто не пострадал. За нарушение правил обгона на таксиста составлен протокол.

На скользкой дороге

Не все водители смогли перестроиться на зимнюю езду, в интернете все больше публикуют последствия аварий. Один из автомобилей на МКАД в районе Большого Стиклево оказался висящим на отбойнике. Renault находилось на ограждении и было развернуто к транспортному потоку. А на трассе М-2 в районе Кургана Славы в кювет съехал микроавтобус. Mercedes завалился на бок. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

Смерть на заснеженной трассе

Смертельная авария в Буда-Кошелевском районе. Там авто Peugeot угодило под колеса многотонного грузовика. Лобовое столкновение случилось накануне утром вблизи деревни Красный Октябрь. По какой причине водитель Peugeot выехал на встречную, сейчас выясняют следователи и инспекторы ГАИ.

Закрытый автобан

Авария на 100 тысяч евро. В пригороде Бремена в ДТП попали три грузовика, за рулем одной их машин находился и белорус. Полиция установила, что 50-летний голландец слишком поздно заметил хвост затора и почти без торможения въехал в автопоезд, за рулем которого находился 51-летний белорус. Его же тягач в свою очередь также врезался в стоявшую впереди машину. Голландец оказался зажат в кабине, освобождать его пришлось спасателям. Остальные участники аварии не пострадали. Причиненный ущерб превышает 100 тысяч евро.