Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

"Ксения является подозреваемой по квалификации ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК РБ (пособничестве в уклонении от уплаты налогов) и проходит по "делу Пресс-клуба", - проинформировали в пресс-службе Коордсовета.





Там уточнили, что журналистку взяли под стражу и переводят в СИЗО на Володарского.









ИВС на Окрестина





Как сообщалось, Луцкина - член основного состава КС и экс-сотрудник "Белтелерадиокомпании" (БТ) была задержана 22 декабря. Журналистка уволилась с БТ после президентских выборов в знак несогласия с позицией̆ руководства компании.





пишет interfax.by В день задержания дома у нее прошел обыск, в течение суток не было известно, где она и какой у нее статус. Позже родным стало известно, что Луцкина находится в ИВС на Окрестина,interfax.by





Также 22 декабря были задержаны пятеро сотрудников Пресс-клуба, включая его основательницу Юлию Слуцкую. Всех пятерых - Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Сергея Якупова, Петра Слуцкого - допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов. Со всех адвокатов взята подписка о неразглашении. Журналисты остаются под стражей.



