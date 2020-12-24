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Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

24.12.2020 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члена Координационного совета Ксению Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, журналистка взята под стражу, ее переводят в СИЗО Минска на ул. Володарского, сообщила пресс-служба КС в четверг.

"Ксения является подозреваемой по квалификации ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК РБ (пособничестве в уклонении от уплаты налогов) и проходит по "делу Пресс-клуба", - проинформировали в пресс-службе Коордсовета.

Там уточнили, что журналистку взяли под стражу и переводят в СИЗО на Володарского.


ИВС на Окрестина

Как сообщалось, Луцкина - член основного состава КС и экс-сотрудник "Белтелерадиокомпании" (БТ) была задержана 22 декабря. Журналистка уволилась с БТ после президентских выборов в знак несогласия с позицией̆ руководства компании.

В день задержания дома у нее прошел обыск, в течение суток не было известно, где она и какой у нее статус. Позже родным стало известно, что Луцкина находится в ИВС на Окрестина, пишет interfax.by

Также 22 декабря были задержаны пятеро сотрудников Пресс-клуба, включая его основательницу Юлию Слуцкую. Всех пятерых - Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Сергея Якупова, Петра Слуцкого - допросили в Департаменте финансовых расследований КГК, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов. Со всех адвокатов взята подписка о неразглашении. Журналисты остаются под стражей.
 
Теги: Минск
 
 
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Члена Координационного совета Ксению Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, журналистка взята под стражу, ее переводят в СИЗО Минска...
 
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