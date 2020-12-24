Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на газ на 2021 год

Беларусь и Россия определили порядок формирования цен при поставке природного газа в республику в 2021 году. Это произошло 24 декабря в Санкт-Петербурге на встрече посла Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко и министра энергетики Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.



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«По итогам встречи подписан протокол между «Газпромом» и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году», — сообщает белорусское Министерство энергетики.

Отмечается, что согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год «практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году».

Минск добивался снижения стоимости российского газа в связи с его удешевлением на мировых рынках (контракт на 2020 год предусматривает поставку топлива по 127 долларов США за тысячу кубометров). В свою очередь российские власти увязывают решение газового вопроса с унификацией систем налогообложения двух стран.

Весной этого года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки российского газа, в результате чего возник спор между двумя странами. В сентябре Министерство энергетики России сообщило, что долг Минска за газ превысил 300 млн долларов. 16 октября в Беларусь был перечислен кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 млн долларов США. После получения кредита ЕФСР белорусская сторона заявила, что рассчиталась за газ.

Александр Лукашенко 15 декабря рассказал, что Беларусь выплатила долг за российский газ в размере 200 млн долларов за счет кредита ЕФСР.