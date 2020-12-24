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Цена на газ осталась прежней?

24.12.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Газпром» и Беларусь определились с ценой на газ на 2021 год

В Санкт-Петербурге 24 декабря состоялась встреча глав белорусского Минэнерго и «Газпрома», пишет belnovosti.by
На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.
Отмечено, что глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в четверг подписали протокол.



Документом определен порядок формирования цен при поставке природного газа в республику в 2021 году. 

Как известно, до этого Беларусь платила за российский газ 127 долларов за 1 тыс. кубов.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что Миллер и Каранкевич подписали протокол между сторонами, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году.

В Минэнерго заявили, что согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для республики.

Ранее сообщалось, что переговоры между Москвой и Минском по газовому вопросу возобновились после погашения белорусской стороной задолженность за поставки природного газа в размере 300 миллионов долларов. 
 
 
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«Газпром» и Беларусь определились с ценой на газ на 2021 год
 
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