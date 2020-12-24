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Студенты БГУ вышли на протест

24.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Студенты БГУ вышли на протест

  • 24.12.2020, 21:14
  • 1,167
Студенты БГУ вышли на протест

Студенты поддержали политзаключенного Игоря Лосика.

Студенты БГУ вышли на протест, чтобы выразить солидарность с политзаключенным Игорем Лосиком и поблагодарить всех журналистов, кто продолжает свою работу, несмотря на репрессии.

Видео опубликовал телеграм-канал kyky.

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Студенты поддержали политзаключенного Игоря Лосика.
 
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