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Студенты БГУ вышли на протест
Источник материала: Хартия'97
Студенты БГУ вышли на протест
Студенты поддержали политзаключенного Игоря Лосика.
Студенты БГУ вышли на протест, чтобы выразить солидарность с политзаключенным Игорем Лосиком и поблагодарить всех журналистов, кто продолжает свою работу, несмотря на репрессии.
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Студенты поддержали политзаключенного Игоря Лосика.
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