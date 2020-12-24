Источник материала: Хартия'97

Студенты БГУ вышли на протест 24.12.2020, 21:14

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Студенты поддержали политзаключенного Игоря Лосика.

Студенты БГУ вышли на протест, чтобы выразить солидарность с политзаключенным Игорем Лосиком и поблагодарить всех журналистов, кто продолжает свою работу, несмотря на репрессии.

Видео опубликовал телеграм-канал kyky .

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