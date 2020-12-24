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Счета санатория «Беларусь» в Литве арестованы из-за санкций
Источник материала: Хартия'97
Счета санатория «Беларусь» в Литве арестованы из-за санкций
Литовский санаторий входит структуру управления делами Лукашенко.
В литовском Swedbank заблокированы счета санатория «Беларусь» (Sanatorija «Belorus», VšĮ), расположенного в Друскининкае. Об этом пишет
Арест был наложен 18 декабря, говорит главный врач санатория Илья Епифанов. Руководителю санатория пояснили в банке, что арест связан с санкциями ЕС против представителей Беларуси.
В банке журналистам сказали, что клиент был проинформирован о блокировке и ее последствиях.
Литовский санаторий входит структуру управления делами Лукашенко. Управление делами Таракана — одно из семи юридических лиц, которые упоминаются в третьем пакете евросоюзовских санкций. Третий пакет санкций начал действовать с 17 декабря 2020 года.
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Литовский санаторий входит структуру управления делами Лукашенко.
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