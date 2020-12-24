ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы автомобили с самыми надежными двигателями

24.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Названы автомобили с самыми надежными двигателями

1
  • 24.12.2020, 20:54
  • 2,909
Названы автомобили с самыми надежными двигателями

Реже всего сигнал «Check Engine» загорается на автомобилях японских и немецких марок.

Американская аналитическая компания CarMD составила рейтинг автомобильных марок и моделей с наименее проблемными двигателями. Лидерами списка стали представители преимущественно японских и немецких брендов, передает РБК.

Специалисты проанализировали сервисные данные о 15,5 млн автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 год. Среди марок, у машин которых реже всего загорается сигнал «Check Engine», оказались Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, а также Buick и Ford.

Что касается отдельных моделей, то лидерство удерживает пикап Toyota Takoma (2016-2018 год выпуска), кроссовер Honda CR-V (2014 и 2015 год), седаны Toyota Camry (2018 год) и Honda Accord (2017 год), кроссоверы Hyundai Santa Fe Sport и Nissan Rogue (оба — 2018 год), а также внедорожник Ford Explorer (2017 год).

Кроме того, в CarMD назвали марки, ремонт силовых агрегатов которых обходится дешевле всего. Список брендов возглавила южнокорейская Kia — в среднем владельцу автомобиля этой марки придется отдать за устранения неполадок в моторе $322. Далее по списку идет Chrysler ($333), Mazda ($339), Hyundai ($352) и Dodge ($355).

Ранее американский журнал Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг компаний с самыми надежными автомобилями. Исследование основано на результатах опроса более 330 тысяч американских автомобилистов, владеющих машинами 2000-2020 годов выпуска. Их попросили вспомнить о технических проблемах, с которыми они столкнулись за последние 12 месяцев. Поломки разделили на 17 основных категорий, в том числе учли неисправности в двигателе, трансмиссии, подвеске, топливной системе, тормозах, электрике и электронике. На основе этих данных автомобили получили коэффициент надежности по балльной системе от 0 до 100.

В этом году лидером стала компания Mazda. Японская марка заработала 83 балла и впервые в истории возглавила рейтинг Consumer Reports, которые публикует результаты исследований с 1952 года. Далее по списку идут бренды Toyota (74 балла), Lexus (71 балл), Buick (70 баллов) и Honda (63 балла).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реже всего сигнал «Check Engine» загорается на автомобилях японских и немецких марок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Цена на газ осталась прежней?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика