Источник материала: Хартия'97

Названы автомобили с самыми надежными двигателями 1 24.12.2020, 20:54

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Реже всего сигнал «Check Engine» загорается на автомобилях японских и немецких марок.

Американская аналитическая компания CarMD составила рейтинг автомобильных марок и моделей с наименее проблемными двигателями. Лидерами списка стали представители преимущественно японских и немецких брендов, передает РБК .

Специалисты проанализировали сервисные данные о 15,5 млн автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 год. Среди марок, у машин которых реже всего загорается сигнал «Check Engine», оказались Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, а также Buick и Ford.

Что касается отдельных моделей, то лидерство удерживает пикап Toyota Takoma (2016-2018 год выпуска), кроссовер Honda CR-V (2014 и 2015 год), седаны Toyota Camry (2018 год) и Honda Accord (2017 год), кроссоверы Hyundai Santa Fe Sport и Nissan Rogue (оба — 2018 год), а также внедорожник Ford Explorer (2017 год).

Кроме того, в CarMD назвали марки, ремонт силовых агрегатов которых обходится дешевле всего. Список брендов возглавила южнокорейская Kia — в среднем владельцу автомобиля этой марки придется отдать за устранения неполадок в моторе $322. Далее по списку идет Chrysler ($333), Mazda ($339), Hyundai ($352) и Dodge ($355).

Ранее американский журнал Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг компаний с самыми надежными автомобилями. Исследование основано на результатах опроса более 330 тысяч американских автомобилистов, владеющих машинами 2000-2020 годов выпуска. Их попросили вспомнить о технических проблемах, с которыми они столкнулись за последние 12 месяцев. Поломки разделили на 17 основных категорий, в том числе учли неисправности в двигателе, трансмиссии, подвеске, топливной системе, тормозах, электрике и электронике. На основе этих данных автомобили получили коэффициент надежности по балльной системе от 0 до 100.

В этом году лидером стала компания Mazda. Японская марка заработала 83 балла и впервые в истории возглавила рейтинг Consumer Reports, которые публикует результаты исследований с 1952 года. Далее по списку идут бренды Toyota (74 балла), Lexus (71 балл), Buick (70 баллов) и Honda (63 балла).

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