Кузнецов: Что бывает, когда ложь и пропаганда мельчают

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — о том, как режим утратил монополию на власть убеждения.





— Попался на глаза очередной перл пропагандиста Азаренка-младшего, где он угрожает Западу... разделом Речи Посполитой.

Видимо, увлечение телевизором вместо книг в детском возрасте привело к тому, что молодой человек, в силу сформировавшегося уровня развития, не знает, что в те времена наши земли и наш народ были отнюдь не теми, кто делил, а теми, кого делили, — пишет Петр Кузнецов.

И теми, кто этому был не сильно раз, потому что с этого самого момента в течение столетия трижды поднимались на восстания. Ну да ладно, это его, а не наши, проблемы — мы можем просто поржать. Однако же все это — хорошая и показательная история.

Младший Азаренок — прекрасная иллюстрация того, как мельчает, по мере естественного устаревания, все то, на чем до сих пор держалась эта власть.

Ложь и пропаганда, наряду с силой, всегда была одной из главных опор этого режима. Власть, на которую они не надышатся, осуществляется через убеждение в первую очередь и через принуждение — во вторую. Вместе они порождают признание со стороны тех, над кем власть осуществляется.

Имея на протяжении десятилетий полное доминирование в информационной сфере, эти товарищи, в результате поступательной деградации как естественного следствия монополии, умудрились в итоге слить все.

Доминирование государственной информационной машины на стартовых позициях как было в 1996-м, так и остаётся до сих пор. Да, появился Интернет, который дал всем слово и, теоретически, должен уровнять шансы.

Но выступать централизованно, продвигая осмысленно только свою повестку; использовать для этого деньги страны и народа, даже оппонентов — бюджет; пользоваться полной монополией на электронные СМИ — ТВ и радио; создавать неравные, но в свою пользу, условия работы — и в сфере монетизации, и в доступе к информации, — все это может у нас только государство.

И, имея такое колоссальное преимущество, эти мегамозги, собирающиеся делить Речь Посполитую, умудрились полностью проиграть общественное мнение, уронить уровень доверия к себе в разы и, в итоге, оказаться вещью в себе — теми, кого слушают и смотрят только те, кто им же заказ и формирует, неважно, прямо (высший уровень) или опосредованно (тётки с начесами в районах).

Стать вещью в себе — это результат, примерно полностью противоположный тому, к которому должны стремиться журналисты. Но вышло, как вышло.

Сегодня в Беларуси реальное двоевластие. Власть принуждения осталась у старой группировки. А вот власть убеждения — перешла к народу в самом широком смысле.

Потеря власти убеждения автоматически означает для тех, кто её потерял, очень простую и прагматичную вещь — потерю денег. Нет, не сразу, конечно, но постепенно и в не очень далекой перспективе.

Общества, не признающие власть, а лишь соглашающиеся под принуждением, не генерируют денежных потоков, они существуют «на минималках».

У меня в деревне есть сосед, живущий в доме, который они с братом не могут поделить — никто не признает прав другого. У него есть деньги, но в доме нет стёкол, они затянуты целлофаном.

Я у себя снёс теплицу и у меня стеклом заставлен весь сарай. Я предложил ему, бесплатно (!), а он отказался. Просто ради того, чтобы не увеличивать цену объекта, часть которого может отойти другому. Вот что значит отсутствие признания.

И, в конечном итоге, все это ведёт к тому, что разваливается и власть принуждения. Это может происходить даже без протестов, но с протестами, конечно, быстрее. Когда «у пана атамана нет золотого запаса», служить ему никто не будет.

В мультике про Золотую антилопу все слуги, включая палача, ушли от раджи, золото которого превратилось в черепки, со словами, которые надо помнить любому диктатору: «Спасай себя сам. А мы пойдём к другому радже — побогаче тебя».

Фишка в том, что если конструкция стоит на двух опорах и одна из них разрушилась, то вторая в любом случае разрушится тоже. Можно попробовать починить, если у уцелевшей опоры остался запас устойчивости и есть шанс успеть до разрушения.

Но, по-моему, починить вторую опору — власть убеждения — с такими кадрами, как Азаренок-младший... Что-то не верится.