Начальник пинского ГОВД обнулил: «резиновая дубинка мягкая и не наносит серьезных травм»

9-10 августа, он выходил к пинским протестующим, просил людей держать дистанцию и «не провоцировать милиционеров на применение спецсредств». В результате столкновений пострадало около 70 сотрудников МВД, говорится в сюжете.





«Люди путают, что такое жесткое и что такое жестокое. Жестокое — это когда человек уже обездвижен, на нем наручники, он сидит в транспортном средстве либо находится в здании ОВД и к нему применяется сила. Это недопустимо. Это превышение пределов, просто, наших полномочий.













Но когда люди идут в течение трех дней с палками, камнями, выходят каждый вечер и день на улицы и этими улюлюкающими толпами ходят и громят город — ну, наверное, в этот момент разрешено применение силы. Это называется жесткое задержание. Лидеров, на которых нас выводила разведка, мы задерживали жестко. Потому что мы знали, на что эти люди способны. Те, кто пытался их отбить, получали, конечно же, по мягким тканям резиновой палкой ПР. Без этого невозможно. Она довольно-таки эластичная, мягкая и при применении ее по телу не наносит серьезным травм. Это синяки, ушибы, но не более того», — объясняет Дмитрий Коровяковский.





Ущерб от беспорядков в центре Пинска оценили в 23 тысячи рублей. 15 участникам акций предъявили обвинение.



