Twitter на белорусском языке: Председателем Европейской народной партии Дональд Туск поздравил белорусов с приближающимися праздниками. Об этом он написал в













– Желая всем крепкого здоровья, сил и счастья в это непростое рождественское время, я прошу вас не забывать наших белорусских друзей, которые терпят пытки и избиения. Они могут не выдержать достаточно долго, чтобы увидеть Новый год.



