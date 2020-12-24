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Дональд Туск попросил Европу не забывать о белорусах, которые "терпят пытки и избиения"

24.12.2020 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председателем Европейской народной партии поздравил белорусов с праздниками.

Председателем Европейской народной партии Дональд Туск поздравил белорусов с приближающимися праздниками. Об этом он написал в Twitter на белорусском языке:



Желая всем крепкого здоровья, сил и счастья в это непростое рождественское время, я прошу вас не забывать наших белорусских друзей, которые терпят пытки и избиения. Они могут не выдержать достаточно долго, чтобы увидеть Новый год.
 
 
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Председателем Европейской народной партии поздравил белорусов с праздниками.
 
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