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Семь человек признаны политзаключенными в Беларуси. Итого уже 167 человек
Источник материала: Партизан
Белорусские правозащитники признали политическими заключенными еще семь человек. Об этом
Обвинения проходят по части 2 статьи 293 - Массовые беспорядки УК — по ней обвинения предъявлены Артему Мицуку, Александру Дроздову, Григорию Гунько, Давиду Збаранскому, Марку Антонову, Игорю Рудчику. Также политзаключенным признан Владислав Зеневич, которому вменяется в вину часть 1 статьи 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.
К заявлению, помимо «Весны», присоединились РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский Хельсинкский комитет, а также Офис по правам людей с инвалидностью.
На 24 декабря в списке белорусских политзаключенных значатся 167 человек.
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Белорусские правозащитники признали политическими заключенными еще семь человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
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