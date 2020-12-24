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Семь человек признаны политзаключенными в Беларуси. Итого уже 167 человек

24.12.2020 21:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские правозащитники признали политическими заключенными еще семь человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Обвинения проходят по части 2 статьи 293 - Массовые беспорядки УК — по ней обвинения предъявлены Артему Мицуку, Александру Дроздову, Григорию Гунько, Давиду Збаранскому, Марку Антонову, Игорю Рудчику. Также политзаключенным признан Владислав Зеневич, которому вменяется в вину часть 1 статьи 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси.


К заявлению, помимо «Весны», присоединились РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский Хельсинкский комитет, а также Офис по правам людей с инвалидностью.

На 24 декабря в списке белорусских политзаключенных значатся 167 человек.
 
 
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Белорусские правозащитники признали политическими заключенными еще семь человек. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
 
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