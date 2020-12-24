С верой и надеждой. Католики встречают Рождество

Источник материала: Onliner

Сегодня случилось то, на что белорусские католики уже и не надеялись. Накануне Рождества в Беларусь вернулся архиепископ Тадеуш Кондрусевич, которому в августе отказали во въезде в страну. Вечером митрополит встретился с прихожанами и возглавил рождественскую службу в минском архикафедральном костеле. В торжественных богослужениях участвуют тысячи католиков по всей стране. С верой и надеждой они идут в храмы, чтобы зажечь свечи и помолиться о справедливости, мире и согласии.



































































