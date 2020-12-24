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КС: задержанную по «делу «Пресс-клуба» Ксению Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов
Источник материала: Навiны
Члена основного состава Координационного совета Ксению Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов по части 6 статьи 16 и части 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Она проходит по «делу «Пресс-клуба», сообщила вечером 24 декабря сообщила пресс-служба КС в своем телеграм-канале.
В день
22 декабря в офисе организации, а также дома у ряда ее сотрудников
Пресс-служба КГК
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КС: задержанную по «делу «Пресс-клуба» Ксению Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов
Члена основного состава Координационного совета Ксению Луцкину подозревают в пособничестве в уклонении от уплаты налогов по части 6 статьи 16 и части 2 статьи 243...
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