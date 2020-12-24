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В онлайн-школе киберспортивных комментаторов VOKA состоялся офлайн-выпускной

24.12.2020 22:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

24 декабря завершился образовательный онлайн-интенсив VOKA для желающих освоить навыки комментирования киберспортивных событий.

В онлайн-школе киберспортивных комментаторов VOKA состоялся офлайн-выпускной

Выпускной для 20 участников проекта прошел в офлайн-формате. Они смогли вживую пообщаться друг с другом, своими преподавателями и организаторами интенсива, а также получить долгожданные дипломы.

Интенсив для будущих киберспортивных комментаторов был организован VOKA совместно с Белорусской ассоциацией компьютерного спорта.

Создание базы комментаторов, разбирающихся в специфике темы и способных увлечь событиями на киберспортивной арене самую широкую аудиторию, — не просто логичный, но и необходимый шаг для развития киберспортивной культуры в нашей стране. Вот почему VOKA и Белорусская ассоциация компьютерного спорта решили провести бесплатный двухнедельный интенсив для желающих открыть в себе талант киберкомментатора или отточить уже имеющиеся навыки.

«Участниками нашего проекта стали молодые люди из самых разных уголков Беларуси — и те, кто уже имеет опыт комментирования киберспортивных матчей, и те, кто имеет опыт профессиональных выступлений в тех или иных киберспортивных дисциплинах, и те, кто просто интересуется этой темой и хотел бы попробовать свои силы. И именно сегодня для этого самый благоприятный момент — когда белорусский киберспортивный рынок начинает свое активное развитие, когда есть организации и компании, готовые поддерживать его и давать шанс проявить себя желающим связать с киберспортом какую-то часть своей жизни. Школа киберспортивных комментаторов VOKA — один из таких шансов, и я надеюсь, наши выпускники благодаря ей смогут реализовать себя в выбранной роли», — отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

В онлайн-школе киберспортивных комментаторов VOKA состоялся офлайн-выпускной

План занятий в школе киберспортивных комментаторов VOKA включал вводную встречу с куратором и шесть уроков с преподавателями (в их роли выступили известные белорусские ведущие, комментаторы и шоумены — Александр Сериков, Евгений Булка, Андрей Бибиков, Рахим Babam Абдулаев и Константин Leniniw Сивко).

Студенты изучали технику речи и основы актерского мастерства, осваивали приемы, помогающие удерживать внимание аудитории и узнавали многие другие необходимые для комментатора киберспортивных событий вещи.

Теоретическую часть дополняла практическая из четырех самостоятельных работ и итоговой дипломной — студентам предстояло комментировать матчи известной белорусской киберспортивной команды Nemiga Gaming.

В перспективе выпускники школы получат возможность комментировать турниры VOKA, игры Nemiga Gaming и других участников Белорусской ассоциации компьютерного спорта.

 
 
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24 декабря завершился образовательный онлайн-интенсив VOKA для желающих освоить навыки комментирования киберспортивных событий.
 
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