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Тадеуш Кондрусевич встретил Рождество в Минске со своей паствой
Источник материала: Навiны
Католицизм — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным официального портала Римско-католического костела в Беларуси, почти 1,47 млн граждан (около 15% населения) являются католиками. Среди них примерно 10 тыс. греко-католиков.
Католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Гродненской, Витебской и Пинской, которые объединяют 486 приходов. В стране насчитывается около 500 католических священников, в том числе около 80 иностранных, а также около 450 монахов и монахинь.
Количество протестантов различных деноминаций в Беларуси оценивается, по разным данным, на уровне от 200 тысяч до 500 тысяч.
Фото Ольги Шукайло
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Рождественская месса прошла вечером 24 декабря в минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Ее возглавил митрополит Минско-Могилевск
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