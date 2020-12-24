Российская Госдума приняла пакет регулирующих документов: кого они коснутся и что ограничат?

Источник материала: ОНТ

Уголовная ответственность, блокировки и штрафы – российская Госдума приняла пакет документов, которые регулируют организацию массовых акций, реальную и виртуальную политическую деятельность, а также работу интернета. В стране теперь новые требования к проведению митингов, деятельности иностранных агентов, блогерам и авторам телеграмм-каналов. Поводом для изменений стали события в Беларуси и грядущие собственные электоральные кампании.

Последняя пленарная неделя осенней сессии государственной Думы России уже названа самой ударной. И не столько по числу принятых и рассмотренных законопроектов, сколько по их предмету и будущему эффекту. Основной пакет документов, одобренных российскими депутатами, направлен на защиту государственных интересов и действительно будет «бить» по тем, кто, как здесь любят говорить, захочет «пораскачивать» политическую лодку.

Первое, второе чтения и окончательные редакции – за один день. Нижняя палата российского парламента приняла около десяти так называемых охранительных законов. Наиболее обсуждаемый и ожидаемый – законопроект, запрещающий финансировать митинги и любую другую протестную деятельность из-за рубежа. Никто не скрывает: поводом стала активность внешних игроков в Беларуси. Исходя из этого, любая акция в России теперь будет предполагать развернутый отчет – откуда деньги. В этой связи усложнится и жизнь иностранных агентов. Средства на организацию митингов должны будут перечисляться исключительно по безналу и на банковский счет, открытый только в российском банке. За сокрытие отчетности – лишение свободы сроком до пяти лет. Увеличена ответственность и за так называемую деанонимизацию силовиков: это ответ на скопированные у минских активистов попытки собирать сведения о людях в погонах, особенно тех, кто работает на протестных акциях. Срок теперь можно получить также и за оскорбление человека в интернете: из-за профессии или политических убеждений.

Отдельным пакетом в разной степени готовности приняты законы, которые касаются социальных сетей и контентных видеохостингов. Роскомнадзор получает право блокировать любые Интернет-ресурсы, если они «ограничивают значимую информацию на территории России» или допускают «дискриминацию в отношении российских СМИ». В интернете также запретили вести политическую агитацию. На два года могут лишиться свободы блогеры и авторы телеграмм-каналов за распространение клеветы на своих площадках. До десяти лет по новым нормам теперь грозит за блокировку движения транспорта на дорогах и улицах городов.

Уже понятно, что каждый из принятых законопроектов – это часть общей российской концепции в контексте грядущих электоральных кампаний. В следующем году в стране пройдут выборы в Госдуму, а именно их уже как-то пытались использовать как протестный триггер.

Кроме того, события в Беларуси не только продемонстрировали, но и подтвердили, что «методички» и у Госдепа, и у Евросоюза действительно существуют и по ним работают большие группы специалистов. Направления известны, и на каждом Москва теперь ставит заслон, что, кстати, уже очень расстроило местных оппозиционеров. Депутаты поспешили их успокоить и предложили вкладываться не в подрывную деятельность, а в то, на чем можно зарабатывать без последствий. Во втором чтении, например, принят документ о восстановлении в России системы вытрезвителей. Открывать их можно будет и на основе государственно-частного партнерства.

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