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Храм в храме обнаружили в Ошмянах накануне Рождества

24.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Храм в храме обнаружили в Ошмянах накануне Рождества

Храм в храме обнаружили в Ошмянах накануне Рождества. Остатки так называемой «Первой Фары» сохранились под сводами костёла Святого Михаила Архангела. Его силуэт знаком всем, кто хотя бы раз ездил по маршруту Минск-Вильнюс. Святыня – своеобразный маяк для пилигримов.  

Белоснежная «молитва, воплощённая в камне» с башнями, подобными двум свечам. Стиль костёла 1906 года – необарокко. Внешность – это ещё не всё. У главного алтаря пока заметная черта: стояла стена предтечи – «божьего дома», известного с середины XVII века.           

Ксёндз Ян Пузына, настоятель костёла Св. Михаила Архангела: «Перад яслямі Пана Езуса сёння ў ночы будзе вельмі важнае набажэнства – пастырская Святая Імша. Як раз нашы яслі знаходзяцца на месцы гэтага фундамента, які стаўся ў падлозе. Рабілі новую, тады заўважылі. І ў адной з вежаў таксама захаваўся».

После Рождества тайное вновь станет явным. Под стеклом. Взгляд изнутри. Оборудуют «археологическое окно». Два столпа-близнеца – тоже портал прошлого. Ядро, открытое в одной из колонн, – есть версия, что это артефакт Северной войны XVIII века.         

К этому храму часто приписывают историю костёла, основанного в 1387 году великим князем Ягайло. Но то было в Старых Ошмянах, на правом берегу реки, а здесь – левый. Скорее всего, свято место в XVI веке занимал Кальвинский сбор. Его-то стены приняла старая, а затем и новая божницы.

Рядом с храмом Веры – «храм Муз». В разрезе видны минувшие эпохи. Реконструкция «Первой Фары» по рисунку Кануты Русецкого 1846 года. Подлинная «крепость духа». Схожие формы с Камайским костёлом возле Постав. Был единый регион.      

Елена Жесткова, директор Ошмянского краеведческого музея им. Ф.К. Богушевича: «Традыцыя батлеечнага тэатра даходзіла да вёсак пад Вільна. У Вільна і далей на Літве яна ўжо не была распаўсюджана. Таму ёсць усе падставы меркаваць, што на Ашмяншчыне хадзілі батлейшчыкі са скрынямі. Невыпадкова батлейка ў нашай экспазіцыі знаходзіцца менавіта тут. За ёй – партрэт ураджэнца Гальшан Вінцука Адважнага святара, паэта, публіцыста. У яго ёсць твор “Батлейка”».

Назвали белорусское «чудо» по городу Вифлеему, где согласно библейскому преданию родился Спаситель. С этого дня в музее – «Царь Ирод», а также интермедии на основе местного фольклора. И там есть костёл, что ждёт своего раскрытия и познания.  

 

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Теги: Минск
 
 
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Храм в храме обнаружили в Ошмянах накануне Рождества. Остатки так называемой «Первой Фары» сохранились под сводами костёла Святого Михаила Архангела. Его силуэт...
 
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