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Храм в храме обнаружили в Ошмянах накануне Рождества
Источник материала: ОНТ
Храм в храме обнаружили в Ошмянах накануне Рождества. Остатки так называемой «Первой Фары» сохранились под сводами костёла Святого Михаила Архангела. Его силуэт знаком всем, кто хотя бы раз ездил по маршруту Минск-Вильнюс. Святыня – своеобразный маяк для пилигримов.
Белоснежная «молитва, воплощённая в камне» с башнями, подобными двум свечам. Стиль костёла 1906 года – необарокко. Внешность – это ещё не всё. У главного алтаря пока заметная черта: стояла стена предтечи – «божьего дома», известного с середины XVII века.
После Рождества тайное вновь станет явным. Под стеклом. Взгляд изнутри. Оборудуют «археологическое окно». Два столпа-близнеца – тоже портал прошлого. Ядро, открытое в одной из колонн, – есть версия, что это артефакт Северной войны XVIII века.
К этому храму часто приписывают историю костёла, основанного в 1387 году великим князем Ягайло. Но то было в Старых Ошмянах, на правом берегу реки, а здесь – левый. Скорее всего, свято место в XVI веке занимал Кальвинский сбор. Его-то стены приняла старая, а затем и новая божницы.
Рядом с храмом Веры – «храм Муз». В разрезе видны минувшие эпохи. Реконструкция «Первой Фары» по рисунку Кануты Русецкого 1846 года. Подлинная «крепость духа». Схожие формы с Камайским костёлом возле Постав. Был единый регион.
Назвали белорусское «чудо» по городу Вифлеему, где согласно библейскому преданию родился Спаситель. С этого дня в музее – «Царь Ирод», а также интермедии на основе местного фольклора. И там есть костёл, что ждёт своего раскрытия и познания.
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Храм в храме обнаружили в Ошмянах накануне Рождества. Остатки так называемой «Первой Фары» сохранились под сводами костёла Святого Михаила Архангела. Его силуэт...
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