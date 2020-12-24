«Часть загрызли, остальных утащили в лес»: стая волков атакует деревню в Гомельском районе

Источник материала: ОНТ

Хищники вплотную приближаются к населённому пункту: нападают на домашних животных и совсем не боятся человека. На днях на глазах у хозяина дикие звери буквально растерзали целое стадо коз. На защиту сельчан встали охотники: в районе на незваных гостей развернули облаву.

На улице уже начинало темнеть, когда Александр вместе со своим стадом направлялся домой. По пути произошло непредвиденное: козы вдруг стали разбегаться, кто куда, а затем одна за другой падать на землю. Позже хозяин увидел дикого зверя с острыми зубами, похожего на волка. Это была настоящая схватка.

Александр Кузьменков: «В горло хватает, коза падает, гонится за следующей. Схватил, немножко держит, и не то, что как собака рвёт, а схватил и удерживает, потом отпускает и она уже никакая. То есть я пришел – она только хрипит».

Хищник был не один, всё происходило молниеносно. После внезапной встречи с агрессивной стаей хозяин не досчитался сразу 13 коз. Часть загрызли, остальных утащили в лес. И это ещё повезло: среди уцелевших животных много раненых.



Но откуда у дикого зверя столько наглости и смелости? Ведь известно, что у волков генетический страх перед человеком, и обычно они не приближаются к деревенским огородам. Но в этой истории, видимо, что-то пошло не так, раз даже опытные охотники с трудом находят этому объяснение.

Николай Беляев, егерь Гомельского районного общества охотников и рыболовов: «Исключительно если голодный будет волк, вот это может быть. К тому же, к населённому пункту близко пойти может только бешеный. Здоровый зверь не пойдёт к человеку, потому что боится. Для волка главное – убить, а не поесть. Он в азарт входит и начинает рвать, рвать, давить».

Теперь главное – выследить хищников. Приманкой будут туши убитых коз. Охотники специально их не убирают в надежде, что зверь вернётся за трофеем. Но пока ни намёка. А самим выйти на волчий след мешают обильные осадки.

Местные старожилы предполагают, что стая могла прийти из соседних приграничных районов России и Украины. В лесу значительно сократилась популяция дикого кабана, и в поисках пропитания волки способны преодолевать большие расстояния.

Еще одна версия – это могут быть вовсе не волки, а одичавшие собаки. Они тоже сбиваются в стаи и уходят в лес. Местные власти предупреждают сельчан: пока проблема не решена, нужно быть максимально осторожными и в одиночку не ходить.

Наталья Костышева, председатель Марковичского сельского исполнительного комитета: «Мы людям говорим, чтобы они как-то сами себя могли защитить, не подходили быстро, если зашёл во двор дикий зверь. Они должны спрятаться, в первую очередь. Чтобы в тёмное время суток они как можно больше находились дома, не выходили на прогулки, особенно в тех населенных пунктах, которые находятся очень близко к лесу».

Случай возле деревни Холмы – не единственный в области за последнее время. В Чечерском районе, предположительно, тоже волки задрали семь собак. На такую же проблему жалуются и жители деревни в Лельчицком районе. Новых визитов хищников опасается и Александр Кузьменков: еще пара таких набегов и от его стада, говорит, точно ничего не останется. Охотники советует ему внимательно смотреть по сторонам и возвращаться домой исключительно засветло.

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