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«Часть загрызли, остальных утащили в лес»: стая волков атакует деревню в Гомельском районе
Источник материала: ОНТ
Хищники вплотную приближаются к населённому пункту: нападают на домашних животных и совсем не боятся человека. На днях на глазах у хозяина дикие звери буквально растерзали целое стадо коз. На защиту сельчан встали охотники: в районе на незваных гостей развернули облаву.
На улице уже начинало темнеть, когда Александр вместе со своим стадом направлялся домой. По пути произошло непредвиденное: козы вдруг стали разбегаться, кто куда, а затем одна за другой падать на землю. Позже хозяин увидел дикого зверя с острыми зубами, похожего на волка. Это была настоящая схватка.
Хищник был не один, всё происходило молниеносно. После внезапной встречи с агрессивной стаей хозяин не досчитался сразу 13 коз. Часть загрызли, остальных утащили в лес. И это ещё повезло: среди уцелевших животных много раненых.
Но откуда у дикого зверя столько наглости и смелости? Ведь известно, что у волков генетический страх перед человеком, и обычно они не приближаются к деревенским огородам. Но в этой истории, видимо, что-то пошло не так, раз даже опытные охотники с трудом находят этому объяснение.
Теперь главное – выследить хищников. Приманкой будут туши убитых коз. Охотники специально их не убирают в надежде, что зверь вернётся за трофеем. Но пока ни намёка. А самим выйти на волчий след мешают обильные осадки.
Местные старожилы предполагают, что стая могла прийти из соседних приграничных районов России и Украины. В лесу значительно сократилась популяция дикого кабана, и в поисках пропитания волки способны преодолевать большие расстояния.
Еще одна версия – это могут быть вовсе не волки, а одичавшие собаки. Они тоже сбиваются в стаи и уходят в лес. Местные власти предупреждают сельчан: пока проблема не решена, нужно быть максимально осторожными и в одиночку не ходить.
Случай возле деревни Холмы – не единственный в области за последнее время. В Чечерском районе, предположительно, тоже волки задрали семь собак. На такую же проблему жалуются и жители деревни в Лельчицком районе. Новых визитов хищников опасается и Александр Кузьменков: еще пара таких набегов и от его стада, говорит, точно ничего не останется. Охотники советует ему внимательно смотреть по сторонам и возвращаться домой исключительно засветло.
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Хищники вплотную приближаются к населённому пункту: нападают на домашних животных и совсем не боятся человека. На днях на глазах у хозяина дикие звери буквально...
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