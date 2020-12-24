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Реальные фото наложниц из гаремов выложили в Интернет!

24.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реальные фото наложниц из гаремов выложили в Интернет!

Про них снимают фильмы и сериалы, а Интернет пестрит историческими фактами про жизнь в гаремах. Нашли для вас архивные фотографии самых красивых наложниц. 


Османская Империя, 1890 год.


Турция, 1891 год.


Наложницы на прогулке, лица должны быть всегда закрыты на публике. 


Турция, примерно 1875 год


Жена Султана Абдула Хамида II, 1893 год


Картина художника, который работал с 1847 по 1928 год 


Евнух около дверей гарема, 1912 год


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Про них снимают фильмы и сериалы, а Интернет пестрит историческими фактами про жизнь в гаремах. Нашли для вас архивные фотографии самых красивых наложниц. ...
 
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