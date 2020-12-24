Реальные фото наложниц из гаремов выложили в Интернет!

Источник материала: ОНТ

Про них снимают фильмы и сериалы, а Интернет пестрит историческими фактами про жизнь в гаремах. Нашли для вас архивные фотографии самых красивых наложниц.



Османская Империя, 1890 год.



Турция, 1891 год.



Наложницы на прогулке, лица должны быть всегда закрыты на публике.



Турция, примерно 1875 год



Жена Султана Абдула Хамида II, 1893 год



Картина художника, который работал с 1847 по 1928 год



Евнух около дверей гарема, 1912 год





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