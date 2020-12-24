Лукашенко утвердил новые тарифы на ЖКУ. Стало известно, насколько подорожают услуги в 2021 году

Источник материала: ОНТ

Белорусским президентом в четверг 24 декабря подписан указ, который устанавливает тарифы для населения в сфере ЖКХ на следующий год. Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

С учетом новых тарифов жилищно-коммунальные услуги для типовой двухкомнатной квартиры с тремя жильцами при соблюдении нормативов потребления подорожают в пределах пяти долларов, сообщили в пресс-службе.

Повышение тарифов будет происходить в два этапа. С 1 января станут дороже на 4,2 доллара услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, водоотведения, электро-, газо-, и водоснабжения, по обращению с ТКО, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирных жилых домов, техобслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, а также возмещение расходов на электроэнергию.

Вторым этапом, с 1 июня, планируется на 0,8 доллара поднять тарифы на услуги теплоснабжения на отопление и горячее водоснабжение.

В частности, с января по октябрь 2020 года получателями безналичных жилищных субсидий стали почти 20,5 тысяч семей – общая сумма составила 1,36 миллиона белорусского рубля. Средняя сумма субсидии на одну семью составила 5,54 белорусского рубля в месяц.

Фото БЕЛТА

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