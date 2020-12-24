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Католики готовятся отметить Рождество: в костёлах идут праздничные службы

24.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Католики готовятся отметить Рождество: в костёлах идут праздничные службы

Католики всего мира готовятся отметить один из самых главных церковных праздников – Рождество Христово. А сегодня у верующих Сочельник – время завершить последние приготовления к торжеству и загадать желание. Само же Рождество начнется с восходом первой вечерней звезды – вестника рождения Христа.

Этот вечер наполнен предвкушением Вифлеемского чуда. Сегодня в полночь светлый праздник – Рождество Христово – встретят около полутора миллионов белорусов. Многие уже завершили приготовления и этим вечером отправились в храмы.  

Чтобы помолиться вместе и подумать о самом важном. И конечно, встретить Рождество только со светлыми и чистыми помыслами. В этом году двери костелов для праздничай мессы закрывать не стали. В храмы – пусть и в масках – приходят семьями, с детьми. «Чтобы всегда царил мир, а люди были счастливы и здоровы» – такие пожелания сегодня звучат в унисон. 

В Архикафедральном костёле Пресвятой Девы Марии торжественную мессу отслужит глава белорусских католиков – архиепископ Тадеуш Кондрусевич. На днях он вернулся в Беларусь! Найти решение по ситуации с митрополитом – с учетом всех имеющихся правовых механизмов – поручил Глава государства. Президент счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского из чувства глубокого уважения к главе Ватикана и личных добрых отношений. Вообще канун Рождества – время светлых надежд, любви, прощения и веры. 

У храмов установлены рождественские вертепы, в них – пока пустой остаётся лишь колыбель. С наступлением ночи в ней появится фигурка младенца как символ рождения Спасителя. 

Чтобы каждый смог частичку праздника унести с собой, во все приходы страны доставили главный символ Рождества – Вифлеемский огонь. Ну, а пора чудес только начинается! Этому способствует и погода – посмотрите, как много снега!

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Католики всего мира готовятся отметить один из самых главных церковных праздников – Рождество Христово. А сегодня у верующих Сочельник – время завершить...
 
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