Андрей Кривоносов о бчб-флаге: Под ним творились преступления на белорусской земле

Источник материала: ОНТ

Военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов в программе «Марков. Ничего личного» рассказал, почему против возвращения бчб-символики.

«Касаясь темы бчб-символики, я могу сказать одно. Те люди, которые под ней выходят, в большинстве своем не представляют историю этой символики. Для них это какая-то символика протестного движения. Да, я в 90-х годах принимал присягу под этим флагом – бело-красно-белым. Ведь в 1991 году Верховный Совет утвердил данный флаг как государственный. При этом мнение простых белорусов никто даже не спросил. Приняли и приняли», – сказал гость студии.

«В Великую Отечественную войну под этим флагом уничтожали белорусов. Если посмотреть на все это сегодня, те люди, которые пытаются забыть историю бчб-флага, забыть, что под ним творились преступления на белорусской земле, то следующим их шагом будет то, что они признают явного фашиста Франца Кушеля народным героем. Вот почему сейчас так не нужно, как это было в 90-х», – подчеркнул Андрей Кривоносов.





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