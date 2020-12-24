Полковник Андрей Кривоносов: мешать развитию государства – не платить за коммунальные услуги, но пользоваться ими, называя это «формой протеста»

Источник материала: ОНТ

Мешать развитию государства – это не платить за коммунальные услуги, но пользоваться ими, называя подобные действия «формой протеста и дорогой перемен». Такое мнение в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказал военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов.

«Чему равна скорость строя? Скорости самого медленно идущего солдата. Так и в нашем обществе. Твоя скорость движения и развития – твой вклад в развитие твоего государства. Нельзя просто свесить ноги с дивана и ни на что не влить. Так невозможно. Ты можешь свой вклад внести в большом объеме либо в скоромном. А можешь и мешать – не платить за коммунальные услуги и пользоваться ими, называя это формой протеста и дорогой перемен. Конечно, эти перемены будут, но вряд ли они кому-то понравятся», – отметил гость студии.

Также Андрей Кривоносов рассказал, что в его понимании значит «государственность» и почему ее нельзя считать подарком или призом: «Что такое государственность? По моему мнению, это понимание того, что от твоего вклада зависит благополучие всех, а ответственность за развитие страны лежит и лично на тебе. Не только на правительстве, не только на конкретном должностном лице, а на тебе. Только большим трудом и годами усилий нам, белорусам, удалось построить собственное государство. Государственность для нации – это не подарок, это не приз. Мы эту государственность построили, и, я уверен, мы ее и сохраним».





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