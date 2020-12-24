Главная ёлка страны собрала детей со всей Беларуси. Что пожелал Президент подрастающему поколению под Новый год?

Источник материала: ОНТ

Единственный зал, в котором волнуются все. Дед Мороз – что не найдет снег, малыши – от впечатлений, родители – от восторга своих детей, и даже Президент тоже волнуется и сам об этом скажет. Александр Лукашенко поздравил с наступающими праздниками гостей Дворца Республики, где сегодня 2,5 тысячи ребят собрались на главную ёлку страны. В эти дни по всей Беларуси проходят торжества, которые объединила благотворительная акция «Наши дети».

У Влада Свяховского есть все шансы. Плавание как спорт высоких достижений. Цель – с пяти лет, коллекция медалей и кубков – красноречивое подтверждение. Сегодня с самого утра мама наглаживает рубашку и брюки, подбирает галстук. Старший сын – в числе приглашённых на главную ёлку страны. Два дня в столице – и планы грандиозные.

Цирк! Ну, кто из детей его не любит? Это же наша взрослая фраза «будешь хорошо себя вести – пойдем в цирк». Вот они и вели. Олимпиадники, отличники, тот, кто показал себя в спорте и в знаниях, сегодня получили заслуженные впечатления. И пусть это звучит слишком по-взрослому, но они действительно целый год очень старались.

Не только цирк. Кафе, экскурсии, аквапарк – кульминация. Как выглядит «препати» главного события? Вечеринка начинается еще до рассадки в зале. Мультяшные персонажи, любимые всеми поколениями, Снегурочка, фото на память – камеры на телефонах у детей не выключаются. А ещё они, конечно, знакомятся, стесняются, едят вредное, но вкусное, и даже если делают вид, что немножко выросли из сказки, то всё равно в какой-то момент перестают сопротивляться.

На этой сказке нет ничего официального. Президент всем видом покажет, что он приехал поддержать волшебство и тоже в него верит. И здесь главные – те, кто аплодируют и пищат в зале. Для них – все слова.

Белорусы ведь действительно внимательные: под Новый год у нас в стране нет детских домов, куда бы не привезли подарки; пожилых людей, о которых не позаботились бы волонтеры, молодежь или профсоюзы; тех, кто заболел и остался без нужной помощи. За всем этим стоят и государство, и конкретные люди. Александр Лукашенко сегодня скажет всем спасибо.

А потом все начнут искать снег. Это главная история этого года. Дед Мороз будет менять географию, дети – помогать, впечатлений много и надолго. И все, конечно, снимают «своё кино». «Сторизы» со Снегурочкой, тиктоки на ходу, селфи с Президентом – всё, что угодно. «Первому» тоже подготовили сюрпризы, зная о его любви к малой родине и тому, что сделано своими руками.

От 2021 года все ждут чудес. У каждого из нас есть заветные желания, не загадать которые под такой ёлкой невозможно. И не сдерживайтесь. Но что бы ни было в нашем большом списке взрослых «хочу», мы всегда точно хотим, чтобы были счастливы наши сыновья, дочки, внуки, племянники, все эти дети. Поэтому важно и знать ответ на вопрос: «а о чем они мечтают?».

Фото: БЕЛТА

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