ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Военный комиссар Гомельской области о событиях августа: Это заранее готовилось, чтобы провести блицкриг, как в Кыргызстане

24.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Военный комиссар Гомельской области о событиях августа: Это заранее готовилось, чтобы провести блицкриг, как в Кыргызстане

Система государственной власти в Беларуси выстояла блицкриг, которому подверглась в  августе. Такое мнение высказал военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ. 

«Я анализировал, почему так много было фейков в начале протестного движения, а потом понял одну вещь. Все это заранее готовилось для того, чтобы провести молниеносный блицкриг, как это получилось в Кыргызстане. Буквально за одну ночь "снесли" власть. Система государственной власти в Беларуси этот блицкриг выстояла», – сказал Андрей Кривоносов.

Также гость программы рассказал, как создавался ролик «С днем рождения, батя», когда белорусские военные записали видеопоздравление Президенту: «Я увидел, что Президенту нужна поддержка. А тут такой повод – у него день рождения. Мы с коллективом хотели выразить ему максимум уважения... Так и получилось». 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система государственной власти в Беларуси выстояла блицкриг, которому подверглась в  августе. Такое мнение высказал военный комиссар Гомельской области...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дети в магазине! Очень забавные фото. Как вам пятый номер?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика