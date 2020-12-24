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Военный комиссар Гомельской области о событиях августа: Это заранее готовилось, чтобы провести блицкриг, как в Кыргызстане
Источник материала: ОНТ
Система государственной власти в Беларуси выстояла блицкриг, которому подверглась в августе. Такое мнение высказал военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
«Я анализировал, почему так много было фейков в начале протестного движения, а потом понял одну вещь. Все это заранее готовилось для того, чтобы провести молниеносный блицкриг, как это получилось в Кыргызстане. Буквально за одну ночь "снесли" власть. Система государственной власти в Беларуси этот блицкриг выстояла», – сказал Андрей Кривоносов.
Также гость программы рассказал, как создавался ролик «С днем рождения, батя», когда белорусские военные записали видеопоздравление Президенту: «Я увидел, что Президенту нужна поддержка. А тут такой повод – у него день рождения. Мы с коллективом хотели выразить ему максимум уважения... Так и получилось».
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Военный комиссар Гомельской области о событиях августа: Это заранее готовилось, чтобы провести блицкриг, как в Кыргызстане
Система государственной власти в Беларуси выстояла блицкриг, которому подверглась в августе. Такое мнение высказал военный комиссар Гомельской области...
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