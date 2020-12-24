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Андрей Кривоносов: западное вмешательство в дела Беларуси можно сравнить с действиями соседа, который хочет разрушить чужую семью

24.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Андрей Кривоносов: западное вмешательство в дела Беларуси можно сравнить с действиями соседа, который хочет разрушить чужую семью

Улица – диалогу не помощник. Такое мнение высказал военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ, а также объяснил, почему западное вмешательство в дела Беларуси можно сравнить с действиями соседа, который хочет разрушить чужую семью.

«Возьмем вмешательство во внутренние дела страны иностранцами или отдельными государствами. Например, у меня идет выяснение отношений с моей супругой. Мы претензии друг другу высказываем. Дети наши смотрят, пока еще молчат. И тут появляется сосед с верхнего или нижнего этажа, который встревает путем подкупа моих детей. Заставляет их принять какую-либо сторону, при этом осуществляет их финансирование, чтобы они высказывали только ему нужное мнение. Вбрасывает откровенную ложь и фейки. Я подумал: чего ты со своим прибалтийским или польским акцентом лезешь в мои семейные дела и какие цели преследуешь? Сразу ясно: хотят разрушить твою семью. Что касается России – это совсем другое. В соседней квартире живет мой родной брат, член моей семьи. Он не только может, но и обязан вмешаться, чтобы в моей семье было примирение и спокойствие», – сказал гость программы.

«Второй пример. В стране назрели перемены. Да, назрели. Берем опять квартиру – назрела перестройка. Что для этого надо? Разработать документацию, согласовать ее со всеми компетентными органами, зарегистрировать и приступить к выполнению этой перестройки. Поэтому так важно в стране создать политическую структуру, разработать программу и начать диалог. А что сейчас? Вышли на улицу, покричали и разошлись. Я вот вел диалог с людьми, вышедшими на протест.  Они задают мне вопрос, я пытаюсь ответить, а им уже не интересен ответ, им важно задать вопрос. Улица – диалогу не помощник», – убежден Андрей Кривоносов.


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Улица – диалогу не помощник. Такое мнение высказал военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ, а...
 
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