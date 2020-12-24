Андрей Кривоносов рассказал, что происходило на «Гомсельмаше» в августе, когда оппозиция призывала бастовать

Источник материала: ОНТ

Военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов стал известен на всю страну пять месяцев назад. Многие помнят видео, которые буквально сломали «картинку протеста». На них военный комиссар области то оппонирует Марии Колесниковой, то рядом с рабочими завода и студентами. Подробнее о событиях августа 2020-го Андрей Кривоносов рассказал в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

«9 августа я с семьей проголосовал, выполнил конституционный долг и планировал с 10 августа убыть в отпуск. Я перестал исполнять обязанности военного комиссара, ушел в отпуск, спланировал поездку на дачу, а потом обрушилась информационная атака через Telegram-каналы на наших людей. В это время начались нападки на рабочих нашего "Гомсельмаша"», – сказал Андрей Кривоносов.

«На "Гомсельмаше" в цеха эта зараза не попала. Но вы представьте себе состояние рабочего или инженера, который закончил рабочую смену, уходит за периметр завода, а там стоит толпа непонятных людей с плакатами, бело-красно-белыми флагами, которые призывают и требуют, чтобы вы прекратили работу, чтобы ваше предприятие остановилось. А подумали эти люди о самих рабочих? Мало того, там были даже не гомельчане. Я начал с людьми разговаривать. Было противостояние небольшое. Они – с одной стороны, а я вместе с людьми, которые на "Гомсельмаше" работают, между ними и заводской проходной стоим и не даем возможности обращаться к нашим рабочим. Мы хотели добиться того, чтобы рабочие спокойно убыли домой. Эти протестующие говорят: "Да там же рабочих закрыли в цехах". Я внутрь завода не ходил. Я предложил молодым людям, которые требуют, чтобы рабочие прекратили работу, сходить в цеха (я – военный комиссар области, имею возможность договориться с руководством завода). Ни один не согласился», – отметил гость студии.

За красную рубашку Андрея Кривоносова в интернет-пространстве окрестили «красным полковником». Военный комиссар рассказал, как относится к этому и не обижает ли его такая формулировка: «Не обижает. Я был воспитан на подвигах Красной Армии, по должности – комиссар. А с рубашкой получилось все случайно. Что было – в том и пошел. А после "Гомсельмаша" услышал, что в Telegram-каналах называют "мужик в красной рубахе", я подумал: заметили, надо показывать, что о нас (тех, кто за действующую власть) много. И у них есть пример для подражания, поэтому я ее в последующие разы надевал, когда позволяла погода».





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