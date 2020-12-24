Акция «Наши дети»: как чиновники поздравляют детей и какие подарки преподносят?

Источник материала: ОНТ

Акция «Наши дети» проходит по всей стране. К благотворительности подключились госорганы, комитеты и ведомства. В эти предпраздничные дни чиновники разных рангов посещают детдома и интернаты, спецучреждения и школы, участвуют в новогодних утренниках и концертах, организованных детьми. Такие встречи проходят в радужной обстановке и с огромным количеством подарков.

К встрече гостей в большой и дружной семье Парфёновых готовились. Учили стихи, наряжались и ароматных пирогов напечь успели. Ксения в этот дом семейного типа попала месяц назад. Говорит, переживала – как примут. Но сегодня о своих страхах вспоминает с улыбкой. С младшими читает книги, рисует, помогает маме по хозяйству.

Ксения Конищева, воспитанница детского дома семейного типа: «Я мечтаю, чтобы у каждого ребёнка была мама. И чтобы мы сели в новогоднюю ночь за большим столом ели мандарины и конфеты. Чтобы всё было хорошо».

Места в больших родительских сердцах Парфёновых хватает на каждого ребёнка – их в семье 12! Здесь не делят детей на своих и чужих. Заботой и вниманием никто не обделён.

Пригласительные в резиденцию Деда Мороза и, конечно, сладости. С подарками к Парфёновым приехали шефы. Дети давно мечтали о турниках во дворе. А мама – о большом холодильнике, где поместится много продуктов. Обеды здесь готовят по-настоящему царские.

А это подарок уже для целого микрорайона – детский садик на 240 мест. Его в Бобруйске ждали. Новенькие многоэтажки растут, как грибы. Многие из новосёлов – многодетные. У Галины Курмаз четверо малышей. Двое из которых – дошколята. Для многодетной мамы открытие сада, как бальзам на душу.

Уютные и просторные группы, музыкальный и зал физкультуры, бассейн. На новоселье гости пришли с подарками. Сертификаты на игровое и спортивное оборудование, чтобы начинка целиком соответствовала обёртке.

Александр Студнев, председатель Бобруйского горисполкома: «Буквально в шаговой доступности строится новая школа на 1020 мест с бассейном, ещё один детский сад на 240 мест тоже с бассейном. Мы ещё порадуем наш город новыми объектами, которые украсят наш Бобруйск».

В преддверии Нового года должны случаться чудеса, и те, кто нуждается во внимании, непременно должны его получить. Много лет Госкомитет по имуществу поддерживает особенную школу. Здесь учителя и учащиеся общаются с помощью жестов.

К этим детям подход особенный. От совпадения с артикуляцией зависит грамотность. В спецшколе обучается более 190 девчонок и мальчишек. Некоторые уже могут похвастаться своими достижениями на международных конкурсах по развитию речи.

При желании «неслышащие» могут даже на эстраде выступать. В праздничном новогоднем концерте для гостей заняты самые маленькие воспитанники. Безошибочно чувствуют ритм музыки, работая в абсолютной тишине.

Тем временем по соседству в Республиканском реабилитационном центре для детей инвалидов зажигать новогоднюю елку Деду морозу помогала министр труда и соцзащиты.

У ёлки водили хороводы, играли с героями сказок и громко пели. Для воспитанников центра – их сегодня 60, а также их родителей этот праздник особенный. Пока дети просят новые платья, игрушки и конфеты, взрослые загадывают одно большое желание на всех – здоровья малышам.

А воспитанников Андреевского детского дома (недалеко от Орши) сегодня поздравлял не просто министр, а генерал-лейтенант. Эпидемия помешала встретиться лично. Поэтому глава военного ведомства страны записал видеопоздравление и отправил его вместе со сладкими гостинцами. В ответ на сюрприз воспитанники записали Виктору Хренину свою видеооткрытку, а также передали для министра куклу.

Много добрых слов и пожеланий счастливого Нового года звучало сегодня в Полоцке. Традиционно накануне праздников местный социально-педагогический центр на своей родине посещает Наталья Кочанова. Не с пустыми руками, конечно.

С подарками в Радошковичский учебно-педагогический центр сегодня приехал министр внутренних дел. Здесь находятся ребята, родителям которых дали срок подумать о жизни и всё исправить. Гости привезли с собой оборудование для детской площадки. Ребята тоже подготовились. Стихи, песни, и хоровод, к которому присоединились все.

Сегодня в учебно-педагогическом комплексе – 162 воспитанника. 19 из них – те, у которых родители освобождены от исполнения своих обязанностей. Администрация работает с этими семьями. Уже в понедельник 7 ребят вернутся в семьи и встретят Новый год с родителями. И это главная цель на сегодня. Ведь никто не заменит маму и папу, и ничто не сравнится с теплом семейного очага.

Фото: БЕЛТА

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