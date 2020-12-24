Задержан 19-летний оршанец: находясь в Литве, он угрожал милиционеру расправой

Источник материала: ОНТ

Оперативниками минского управления собственной безопасности МВД задержан 19-летний житель Орши, обвиняемый в угрозах командиру минского ОМОНа. Об этом сообщили в МВД.

Минскими правоохранителями было установлено, что молодой человек уехал в Литву после участия в протестах. Находясь за пределами Беларуси, парень стал писать милиционеру сообщения, в которых угрожал расправой.

Недавно он вернулся домой, будучи уверенным, что его действия анонимны, и был задержан правоохранителями.

Задержанный сообщил, что номер мобильного телефона правоохранителя он нашел в одном из деструктивных телеграмм-каналов.

Его действиям будет дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. В данный момент проверяется, причастен ли фигурант к другим правонарушениям.





Фото скриншот из видео МВД

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