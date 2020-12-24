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Задержан 19-летний оршанец: находясь в Литве, он угрожал милиционеру расправой
Источник материала: ОНТ
Оперативниками минского управления собственной безопасности МВД задержан 19-летний житель Орши, обвиняемый в угрозах командиру минского ОМОНа. Об этом
Минскими правоохранителями было установлено, что молодой человек уехал в Литву после участия в протестах. Находясь за пределами Беларуси, парень стал писать милиционеру сообщения, в которых угрожал расправой.
Недавно он вернулся домой, будучи уверенным, что его действия анонимны, и был задержан правоохранителями.
Задержанный сообщил, что номер мобильного телефона правоохранителя он нашел в одном из деструктивных телеграмм-каналов.
Его действиям будет дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. В данный момент проверяется, причастен ли фигурант к другим правонарушениям.
Фото скриншот из видео МВД
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Оперативниками минского управления собственной безопасности МВД задержан 19-летний житель Орши, обвиняемый в угрозах командиру минского ОМОНа. Об этом...
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