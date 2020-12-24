ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дети в магазине! Очень забавные фото. Как вам пятый номер?

24.12.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дети в магазине! Очень забавные фото. Как вам пятый номер?

Многие родители не очень любят брать детей в магазин, но иногда просто нет другого выхода. Сделали для вас подборку смешных снимков малышей за покупками.


Притворился манекеном 


Можно мне всё это забрать домой?


Смена растет!


Первое знакомство с тележкой


Надо всё померять сразу!


Какая красота!


Видно кто-то накрасился от души!


Так удобнее выбирать!


Ищу свой размер...


Новые друзья!


Хозяин растет!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие родители не очень любят брать детей в магазин, но иногда просто нет другого выхода. Сделали для вас подборку смешных снимков малышей за покупками....
 
Новости дня
Новости разные
 
У Літве арыштаваныя рахункі санаторыя «Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика