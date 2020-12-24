Дети в магазине! Очень забавные фото. Как вам пятый номер?

Источник материала: ОНТ

Многие родители не очень любят брать детей в магазин, но иногда просто нет другого выхода. Сделали для вас подборку смешных снимков малышей за покупками.



Притворился манекеном



Можно мне всё это забрать домой?



Смена растет!



Первое знакомство с тележкой



Надо всё померять сразу!



Какая красота!



Видно кто-то накрасился от души!



Так удобнее выбирать!



Ищу свой размер...



Новые друзья!



Хозяин растет!

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