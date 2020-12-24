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Дети в магазине! Очень забавные фото. Как вам пятый номер?
Источник материала: ОНТ
Многие родители не очень любят брать детей в магазин, но иногда просто нет другого выхода. Сделали для вас подборку смешных снимков малышей за покупками.
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Многие родители не очень любят брать детей в магазин, но иногда просто нет другого выхода. Сделали для вас подборку смешных снимков малышей за покупками....
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