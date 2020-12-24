Источник материала: Хартия'97

В разных городах Беларуси проходят вечерние протесты 24.12.2020, 22:24

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Жыве Беларусь!

Белорусы разных районов и городов сегодня вечером, как и каждый день, снова вышли на акции протеста.

«Каждый день мы будем выходить! Мы будем делать всё, что потребуется для победы, и мы победим!» - пишут участники акций.

Жыве Беларусь!

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