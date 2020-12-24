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До +5 градусов ожидается в Беларуси 25 декабря
Источник материала: Хартия'97
До +5 градусов ожидается в Беларуси 25 декабря
В пятницу будет преобладание облачной погоды.
Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 декабря, сообщили
В пятницу будет преобладание облачной погоды. Ночью временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега. Днем во многих районах страны ожидаются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Местами будут слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 5 градусов, во второй половине дня будет понижение до 1-2 градусов мороза.
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В пятницу будет преобладание облачной погоды.
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