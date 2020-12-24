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До +5 градусов ожидается в Беларуси 25 декабря

25.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

До +5 градусов ожидается в Беларуси 25 декабря

  • 24.12.2020, 22:22
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До +5 градусов ожидается в Беларуси 25 декабря

В пятницу будет преобладание облачной погоды.

Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преобладание облачной погоды. Ночью временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), местами прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега. Днем во многих районах страны ожидаются кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Местами будут слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 5 градусов, во второй половине дня будет понижение до 1-2 градусов мороза.

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В пятницу будет преобладание облачной погоды.
 
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