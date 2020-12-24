Под Логойском маршрутка вылетела в кювет. Водитель Kia пошел помогать, и его насмерть сбил Ford

Источник материала: Tut.by

В Минской области водитель Kia столкнулся с маршруткой, после чего пошел к ней, чтобы убедиться, что с пассажирами все в порядке, и его насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 24 декабря, около 19.10, на 21-м километре трассы Минск — Витебск. Здесь 70-летний водитель Kia Sportage, отъезжая от обочины, не уступил дорогу маршрутному такси Mercedes Sprinter. В результате столкновения микроавтобус, в котором находились 19 человек, вылетел в кювет.

Водитель легковушки пошел к маршрутке, а когда убедился, что никто не пострадал, направился к своей машине. В этот момент его сбил Ford Mondeo.

В результате наезда мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.