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Под Логойском маршрутка вылетела в кювет. Водитель Kia пошел помогать, и его насмерть сбил Ford

25.12.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минской области водитель Kia столкнулся с маршруткой, после чего пошел к ней, чтобы убедиться, что с пассажирами все в порядке, и его насмерть сбил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла 24 декабря, около 19.10, на 21-м километре трассы Минск — Витебск. Здесь 70-летний водитель Kia Sportage, отъезжая от обочины, не уступил дорогу маршрутному такси Mercedes Sprinter. В результате столкновения микроавтобус, в котором находились 19 человек, вылетел в кювет.

Водитель легковушки пошел к маршрутке, а когда убедился, что никто не пострадал, направился к своей машине. В этот момент его сбил Ford Mondeo.

В результате наезда мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Авария произошла 24 декабря, около 19.10, на 21-м километре трассы Минск - Витебск.
 
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