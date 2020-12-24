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«Государство обязано защищать задержанных и арестованных от пыток и бесчеловечного обращения»

25.12.2020 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международная правозащитная организация Amnesty International обеспокоена сообщениями о бесчеловечных условиях содержания заключенных в Беларуси.

«Государство обязано защищать задержанных и арестованных от пыток и бесчеловечного обращения»

Как указано в письме, адресованном прокурору Минска Олегу Лаврухину и начальнику ДИН МВД Олегу Маткину, «мы напоминаем об обязанности государства защищать задержанных и арестованных от возможных посягательств на их жизнь, угроз здоровью, пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения».

Правозащитники также подчеркнули, что содержание заключенных без связи с внешним миром «недопустимо и нарушает их права».

 
Теги: Минск
 
 
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Международная правозащитная организация Amnesty International обеспокоена сообщениями о бесчеловечных условиях содержания заключенных в Беларуси.
 
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