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На витебской трассе произошло смертельное ДТП

25.12.2020 06:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером на трассе МинскВитебск.

На витебской трассе произошло смертельное ДТП

Как сообщили в пресс-службе МВД, на 21-м километре 70-летний водитель Kia Sportage не уступил дорогу маршрутке Mercedes Sprinter (от удара микроавтобус, в котором находилось 19 человек, выбросило в кювет).

«Убедившись, что в маршрутке никто не пострадал, владелец кроссовера направился к своей машине. В этот момент его сбил Ford Mondeo. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером на трассе Минск — Витебск.
 
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