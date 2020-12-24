На витебской трассе произошло смертельное ДТП

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня вечером на трассе Минск — Витебск.





Как сообщили в пресс-службе МВД, на 21-м километре 70-летний водитель Kia Sportage не уступил дорогу маршрутке Mercedes Sprinter (от удара микроавтобус, в котором находилось 19 человек, выбросило в кювет).

«Убедившись, что в маршрутке никто не пострадал, владелец кроссовера направился к своей машине. В этот момент его сбил Ford Mondeo. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе.