На витебской трассе маршрутка вылетела в кювет. Водитель Kia вышел, чтобы помочь, — его насмерть сбил Ford (видео)

Источник материала: Onliner

О происшествии на 21-м км трассы М3 Минск — Витебск сообщили в МВД. Около 19:10 в аварию там попало маршрутное такси: микроавтобус Mercedes столкнулся с Kia и вылетел в кювет. Водитель Kia вышел, чтобы убедиться, что с пассажирами маршрутки все в порядке. Это обернулось трагедией.

По предварительной информации, 70-летний водитель на Kia Sportage выезжал с обочины на трассу в направлении Витебска и не уступил дорогу маршрутному такси Mercedes Sprinter. В результате столкновения микроавтобус, в котором находилось 19 человек, вылетел в кювет.

— Убедившись, что в маршрутке никто не пострадал, владелец кроссовера направился к своей машине. В этот момент его сбил Ford Mondeo. От полученных травм мужчина скончался на месте, — сообщили в МВД.

На месте работает следственно-оперативная группа и ГАИ, они выясняют обстоятельства происшествия.

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