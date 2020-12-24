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Новый «Евроопт» открылся у станции метро «Грушевка»

25.12.2020 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У жителей новостроек по проспекту Дзержинского в Минске появился новый «Евроопт». 23 декабря уютный магазин формата «Маркет» открылся на ул. Щорса, 11.

В новом «Евроопте» покупателей ждет традиционный для магазинов сети ассортимент и большой выбор товаров на акциях, в том числе и все необходимое для праздничного стола.

Например, колбаса сырокопченая «Оригинальная застольная» гродненского мясокомбината стоит 12,99 руб. за кило, филе форели соленой — 5,99 руб. за 200 грамм, польский сыр Camembert — 3,99 руб. за упаковку в 120 грамм, а подарочные наборы конфет можно найти от 4,29 руб.

Буквально в сотне метров от нового «Евроопта» — вход в метро «Грушевка» и остановка общественного транспорта. Магазин работает с 9 до 22 без выходных.

Дополнительный бонус к покупкам — возможность участия в игре «Удача в придачу!». Сразу после Нового года, 3 января, «Евроопт» разыграет 3-комнатную квартиру в Минске и крупные денежные призы. Так что покупатели нового маркета на Щорса в придачу к выгодным покупкам получают и шанс на большую удачу.

 
Теги: Минск
 
 
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У жителей новостроек по проспекту Дзержинского в Минске появился новый «Евроопт». 23 декабря уютный магазин формата «Маркет» открылся на ул. Щорса, 11.
 
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