ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на газ на 2021 год

25.12.2020 07:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на поставляемый в Беларусь в 2021 году российский газ, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

Документ подписан на встрече посла РБ в России Владимира Семашко и главы Минэнерго РБ Виктора Каранкевича с главой Газпрома Алексеем Миллером.

«Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, который подписан в 2011 году», - говорится в сообщении.

Пресс-служба Газпрома не внесла ясности в вопрос ценообразования.

«Алексей Миллер и Виктор Каранкевич подписали Протокол между «Газпромом» и Правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2021 году», - сказано в сообщении российской компании.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на поставляемый в Беларусь в 2021 году российский газ, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арцыбіскуп Кандрусевіч па вяртаньні пацалаваў беларускую зямлю. ВІДЭА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика