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Итоги 2020 года: синхронизация беларусского и российского агитпропа против Запада
Источник материала: UDFПропагандистские машины Беларуси и России синхронизировались после продолжительного периода информационного конфликта. Российская сторона и до этого избегала непростительных выпадов лично против Лукашенко, а беларусская также выводила из сферы критики лично Путина, но подозревала «руку Москвы» в дестабилизации ситуации в Беларуси. После 9 августа российская пропаганда подставила плечо беларусской против угрозы Запада.
В декабре прошлого года мы
Эта практика выдержала испытание полугодом информационного конфликта между Минском и Москвой, в ходе которого стороны обменивались шпильками относительно способов борьбы с пандемией COVID-19, боролись за лавры условного центра празднования Дня Победы, аргументировали позицию по прекращению поставок российской нефти в Беларусь, спорили о наличии или отсутствии долгов за поставленный российский газ и уровне цен на него, а также о «руке Москвы» на беларусских президентских выборах.
В последнем случае отметим, что мишень беларусской государственной пропаганды перемещалась с блогера Сергея Тихановского («связан с Россией»), на экс-банкира Виктора Бабарико («кукловоды Бабарико – большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше»), а потом на кандидата в президенты Светлану Тихановскую (сначала делали акцент на ее статусе домохозяйки, потом преподносили как прозападного кандидата).
Бабарико, Тихановский, Лукашенко — опросы в интернете показывают неожиданные результаты. Фото: nn.by
В российских СМИ не спешили признавать альтернативу Лукашенко пророссийскими кандидатами. Вместо этого писали, что в Беларуси ситуация в преддверии выборов накаляется, давали слово экспертам, которые рассуждали о падении популярности Лукашенко и что он впервые идет на выборы без поддержки Кремля. Ряд экспертов, специализирующихся на отношениях России и СНГ, выступали с позицией, что так или иначе история правления Александра Лукашенко «подходит к концу», но он пока выгоден Кремлю, серьезного плана по его смещению нет.
В федеральных СМИ, как ассоциирующихся с Кремлем, так и с репутацией независимых, в 2020 году были заметны комментарии лояльных беларусскому правящему режиму политологов Алексея Дерманта, Александра Шпаковского и Петра Петровского («Лукашенко популярен, он фаворит избирательной кампании. Рейтинг «3%» — миф»), впрочем как и высланного в свое время из Беларуси за критику режима Лукашенко российского политолога Андрея Суздальцева. С негативными оценками ситуации в Беларуси выступали российские политологи Евгений Минченко, Дмитрий Болкунец, Владимир Жарихин, Богдан Безпалько, с позитивной – Сергей Марков, а также ряд лояльных Кремлю украинских политологов, таких как Ростислав Ищенко. Основной посыл критики ситуации заключался в констатации, что «избирательная кампания Лукашенко носила открытый антироссийский характер» (захват российского банка, обвинения России во вмешательстве в выборы и в том, что она хочет его свергнуть).
Вполне ожидаемо российские либеральные СМИ с сочувствием следили за действиями политических оппонентов Александра Лукашенко, акциями протеста и претендентами, которые могли составить альтернативу действующему президенту Беларуси на выборах. В этой части СМИ цитировали комментарии из Беларуси Валерия Карбалевича, Александра Класковского, Артема Шрайбмана, Евгения Прейгермана и Алексея Дерманта, а также оценки беларусской ситуации российскими политологами Екатериной Шульман, Александра Кынева, Александра Бауманова, Глеба Павловского, Дмитрия Орешкина.
Следует отметить особую роль РБК и «Коммерсанта», которые держали в фокусе внимания то, что они
Важно, что и в период противоречий между Минском и Москвой в российских медиа по данным наших ежемесячных исследований преобладали нарративы с позитивной коннотацией о Лукашенко и Беларуси, а в беларусских медиа было наоборот. После 9 августа, когда беларусский правящий режим заявил об угрозе с Запада и опоре на Россию, направленность нарративов в беларусских и российских СМИ
Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАСС
В российских СМИ была растиражирована идея, что единственным выходом из политического кризиса для Лукашенко является углубление интеграции в рамках Союзного государства, а также конституционная реформа с перераспределением полномочий между ветвями власти, усилением функций парламента и появлением в нем сильной пророссийской фракции.
Этот вариант предусматривает тот или иной вариант управляемого ухода Александра Лукашенко от власти в стране или по крайней мере сокращение его полномочий. Осенью в российском дискурсе возникло понимание, что сам Лукашенко не уйдет, а у России нет инструментов, чтобы заставить его двигаться в направлении транзита власти. Таким образом произошло переключение фокуса на обсуждение развития отношений между странами при сохранении Лукашенко у власти в ближайшей перспективе. Попытка же активизации в Беларуси пророссийских структур с умеренной критикой правящего режима (Василий Заднепрядный, Станислав Бышок) оказалась неудачной, но российские федеральные СМИ «не заметили», что эти фигуры вывели из игры. При этом ряд российских экспертов озвучивает «страх потерять Беларусь по примеру Украины», что не приводит однако к публичной защите пророссийских политиков в Беларуси. В итоге Лукашенко возвращает себе функцию единственного пророссийского политика в Беларуси.
Еще в августе российская пропаганда поддержала версию беларусской о том, что Тихановская является западной марионеткой, «штаб оппозиции» имеет антироссийскую направленность. В дальнейшем российское руководство только укрепляло этот нарратив, что способствовало синхронизации пропагандистских машин двух стран и одновременно делало Россию заложником выбранной в августе политической линии.
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После 9 августа российская пропаганда подставила плечо беларусской против угрозы Запада.
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