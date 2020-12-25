Источник материала: UDF

"Не оглядываясь на прошлое, смотреть вокруг себя и искать те же искренние лица — вот, что делает праздники такими любимыми. Мы становимся ближе и сплочённее. Становимся настоящими".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 21vek.by показал в новогоднем видео дворовые посиделки беларусов Онлайн-гипермаркет 21vek.by снял новогодник ролик, в котором показал дворовые посиделки беларусов, которые вошли в моду в конце лета и осенью этого года.

По сюжета ролика семья сначала ждет заказы из 21vek.by, а потом выходит во двор к соседям веселиться под елкой, петь песни под гитару, кушать печенье и обмениваться подарками.