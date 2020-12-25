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21vek.by показал в новогоднем видео дворовые посиделки беларусов

25.12.2020 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

По сюжета ролика семья сначала ждет заказы из 21vek.by, а потом выходит во двор к соседям веселиться под елкой, петь песни под гитару, кушать печенье и обмениваться подарками.

"Не оглядываясь на прошлое, смотреть вокруг себя и искать те же искренние лица — вот, что делает праздники такими любимыми. Мы становимся ближе и сплочённее. Становимся настоящими".
 
 
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Онлайн-гипермаркет 21vek.by снял новогодник ролик, в котором показал дворовые посиделки беларусов, которые вошли в моду в конце лета и осенью этого года.
 
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