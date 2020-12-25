Источник материала: UDF

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Азербайджанские военные потребовали передать им 12 домов в армянском селе Военные потребовали передать Азербайджану часть села, где, предположительно, проходит граница между государствами.

Как рассказал изданию староста села Акоп Аршакян, представители Баку побывали в населенном пункте 24 декабря совместно с российскими миротворцами. «Они пришли с GPS, сняли метки, показали русским и ушли», — рассказал мужчина. После этого военные потребовали передать Азербайджану часть села, где, предположительно, проходит граница между государствами.Староста отметил, что лично не присутствовал на переговорах миротворцев и азербайджанских военных, а об итогах спора его пока никто не проинформировал. В настоящее время на границе двух стран дежурят армянские пограничники и российские военнослужащие.Ситуация в Сюникской области Армении обострилась после того, как в результате вооруженного конфликта под контроль Азербайджана отошли несколько приграничных с регионом районов Нагорного Карабаха. Местные жители заявляют, что азербайджанцы несколько раз обстреливали позиции отступающих из них добровольцев вопреки перемирию. Они также опасаются, что Баку может атаковать приграничные села, и решили перекрыть дорогу к местному аэропорту.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурская (Сюникская) область Армении является «исторической землей» Азербайджана. В этот же список он включил города Ереван и Севан. Он также обвинил армянские власти в изгнании с этой земли тысяч азербайджанцев во времена СССР.