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Патриарх Кирилл назвал долгом покупать свечи только у РПЦ

25.12.2020 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Патриарх Кирилл назвал долгом покупать свечи только у РПЦ
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Об этом на ежегодном епархиальном собрании Москвы заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале РПЦ.

Обращаясь к духовенству епархии, он подчеркнул, что свечи остаются одним из важных источников дохода для РПЦ. Поэтому отказ от поддержки «Софрино» означает и отказ от поддержки важных программ Московской патриархии.

«Ваш долг — приобретать свечи "Софрино", <...> поддержка "Софрино" — это большое общее дело», — заметил патриарх. При этом он признал, что качество свечей оставляет желать лучшего.

По словам главы РПЦ, проблемы предприятия, которое занимается выпуском предметов церковного обихода, понятны, ведется работа по улучшению качества продукции. Патриарх Кирилл выяснил, почему храмы зачастую отказываются от закупок, и предложил жаловаться гендиректору фабрики митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию.

Он также отметил, что готов лично участвовать в разрешении проблем, возникающих с товарами. В то же время патриарх разрешил храмам использовать специальные свечи стороннего производства, если их нет в номенклатуре «Софрино».

Ранее в РПЦ раскритиковали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион указал, что в России выходных и так достаточно, а чем будет заниматься человек в лишний выходной, непонятно.
 
 
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Покупка церковных свечей у сторонних производителей, а не у фабрики «Софрино», наносит ущерб бюджету Русской православной церкви.
 
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