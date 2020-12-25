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У женатого на секс-кукле бодибилдера из Казахстана сломалась супруга
Источник материала: UDF
Фото: @yurii_tolochko
Для ремонта испорченную секс-куклу пришлось отправить в другой город. Теперь бодибилдер не знает, починят ли супругу к праздникам или Новый год придется встречать в одиночестве.
Толочко рассказал Daily Star, что после свадьбы запретил Марго пользоваться Instagram. «Возможно, я слишком эгоистичен, — признается он. — Но в этом и заключается прелесть Марго: ей без разницы, когда я так с ней поступаю».
30 ноября сообщалось, что Толочко женился на секс-кукле после полутора лет отношений. На свадьбу, которую сыграли в ресторане, пришли десятки гостей. Жених был одет в черный костюм с бабочкой, невеста — в свадебное платье. Изначально свадьба должна была состояться в марте в Таиланде, однако ее пришлось перенести ее из-за пандемии COVID-19.
О намерении жениться на секс-кукле бодибилдер говорил еще год назад. Он отметил, что относится к возлюбленной как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания. Мужчина ведет за нее социальные сети, где рассказывает об их отношениях от ее лица.
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Теперь бодибилдер не знает, починят ли супругу к праздникам или Новый год придется встречать в одиночестве.
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