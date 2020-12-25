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Торты, которые не получились. Пример того, как экономия может испортить праздник
Источник материала: ОНТ
Многие хозяйки, увидев в Интернете красивую картинку, пытаются повторить её на своей кухне. Но не у всех это получается.
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Многие хозяйки, увидев в Интернете красивую картинку, пытаются повторить её на своей кухне. Но не у всех это получается. Русалочку не узнать... Золушка бывает и...
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