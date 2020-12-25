Торты, которые не получились. Пример того, как экономия может испортить праздник

Источник материала: ОНТ

Многие хозяйки, увидев в Интернете красивую картинку, пытаются повторить её на своей кухне. Но не у всех это получается.



Русалочку не узнать...



Золушка бывает и такой



Это точно можно есть?



Мастер Йода в новом амплуа



Без оригинала и не поймешь...



Пытались изобразить именинника?



Петушок немного подтаял...



Белоснежку немного скрутило



Неудачное приземление человека-паука



Что за зверь?



На кого похож?



Они хотят меня съесть?

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