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Торты, которые не получились. Пример того, как экономия может испортить праздник

25.12.2020 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торты, которые не получились. Пример того, как экономия может испортить праздник

Многие хозяйки, увидев в Интернете красивую картинку, пытаются повторить её на своей кухне. Но не у всех это получается.


Русалочку не узнать... 


Золушка бывает и такой


Это точно можно есть?


Мастер Йода в новом амплуа


Без оригинала и не поймешь...


Пытались изобразить именинника?


Петушок немного подтаял...


Белоснежку немного скрутило


Неудачное приземление человека-паука


Что за зверь?


На кого похож?


Они хотят меня съесть?

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Многие хозяйки, увидев в Интернете красивую картинку, пытаются повторить её на своей кухне. Но не у всех это получается. Русалочку не узнать...  Золушка бывает и...
 
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