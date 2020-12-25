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Бузова и Бородина расплакались в эфире, говоря о закрытии «Дома 2»

25.12.2020 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бузова и Бородина расплакались в эфире, говоря о закрытии «Дома 2»

В эфире появился отрывок одного из последних выпусков «Дома-2», где Ольга Бузова и Ксения Бородина объявляют о закрытии проекта. Ведущие шоу, не сдержавшись, расплакались прямо перед камерами.

По словам Бузовой, проект стал «замкнут в неких рамках», а хотелось бы, чтобы он был шире и больше. Соведущая Бородина поддержала ее, подытожив, что нужно двигаться дальше и меняться.

Бузова не смогла сдержать слез, заявив, что с трудом расстается с проектом.

Ранее пресс-служба ТНТ сообщала о завершении показа знаменитого реалити-шоу «Дом-2». Последняя серия выйдет перед самым Новым годом, 30 декабря.

Реалити-шоу появилось в эфире ТНТ 16 лет назад, в 2004 году, и быстро набрало популярность, став одним из самых обсуждаемых на российском телевидении. Аудитория «Дома-2» – телезрители в возрасте от 14 до 44 лет.

Фото: Instagram ТНТ


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В эфире появился отрывок одного из последних выпусков «Дома-2», где Ольга Бузова и Ксения Бородина объявляют о закрытии проекта. Ведущие шоу, не сдержавшись,...
 
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