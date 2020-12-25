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Американская бабушка победила в конкурсе красоты: она обошла более молодых конкуренток
Источник материала: ОНТ
Американка из штата Кентукки захотела на своем примере показать внучке, что в жизни не существует ничего невозможного. Историю
Чтобы подать хороший пример внучке, жительница американского штата Карен Рассел в свой 61 год приняла участие в местном конкурсе красоты. Мыслящая современными стандартами 16-летняя внучка отнеслась к затее бабули скептически. Как же она удивилась, когда самоуверенная Карен обошла более молодых конкуренток и победила в конкурсе красоты.
Наверняка после этого внучка стала верить в чудеса – как и многие другие.
Это уже пятый титул Карен. Она посоветовала молодым девушкам не переживать из-за возраста и помнить, что это всего лишь числа.
Фото Daily Mirror
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Американка из штата Кентукки захотела на своем примере показать внучке, что в жизни не существует ничего невозможного. Историю рассказывает Daily Mirror. Чтобы подать...
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