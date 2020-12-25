Американская бабушка победила в конкурсе красоты: она обошла более молодых конкуренток

Источник материала: ОНТ

Американка из штата Кентукки захотела на своем примере показать внучке, что в жизни не существует ничего невозможного. Историю рассказывает Daily Mirror.

Чтобы подать хороший пример внучке, жительница американского штата Карен Рассел в свой 61 год приняла участие в местном конкурсе красоты. Мыслящая современными стандартами 16-летняя внучка отнеслась к затее бабули скептически. Как же она удивилась, когда самоуверенная Карен обошла более молодых конкуренток и победила в конкурсе красоты.

Наверняка после этого внучка стала верить в чудеса – как и многие другие.

Это уже пятый титул Карен. Она посоветовала молодым девушкам не переживать из-за возраста и помнить, что это всего лишь числа.

Фото Daily Mirror

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram