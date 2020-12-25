Денежные прогнозы на 2021 год и как не попасться на крючок аферистов в Сети. Подробности в рубрике «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

95% пользователей в мире не могут распознать фишинговое письмо. В сообщении мошенники присылают ссылки, переходя по которым люди теряют деньги. Как обманывают белорусов? Что делать, чтобы с вашей карты не списали всё до копейки? Советы экспертов по киберграмотности и другие важные новости.





Улучшение качества жизни и социальная защищённость. Вокруг этих целей выросли главные цифры будущего года. Прогнозные параметры социально-экономического развития и основные направления денежно-кредитной политики утвердил Президент.

Рост реальных денежных доходов. С государственной поддержкой будет построено не менее миллиона квадратных метров жилья. Рост цен на социально значимые товары не должен превысить 4,9%. На такой показатель будут ориентироваться впервые. Он учитывает изменение стоимости повседневных товаров. И ещё две цифры: инфляция – 5%, уровень безработицы – чуть больше 4%. Напомним, в бюджет будущего года заложили 40 миллионов рублей на программу содействия занятости. Минимальная зарплата повышается на 3%. Новый стандарт – 400 рублей. Вырастут и премии бюджетникам: с 5% до 20% от окладов.

Повышение в будущем году коснётся и пенсий. Из фонда соцзащиты на выплаты пенсионерам – а их 2,5 миллиона – уйдёт почти 80%. Это порядка 15 миллиардов рублей. На выплату пособий заложено почти 4 миллиарда. Кстати, пенсии и пособия выплачивали досрочно. Ещё с 22 числа. Завтра будут работать только дежурные отделения «Белпочты». И если деньги, которые мы получаем «на руки», мы видим и можем контролировать, то вот те, что на счету в банке, на карте, можно украсть. Без нашего ведома, но как бы с нашего разрешения! В предновогодние дни традиционно активизируются кибермошенники. Хотя это реальные преступники и воруют они настоящие деньги.

Только за 11 месяцев года рост кибермошенничества – 125%. Аферисты используют социальную инженерию. Звонят и пишут. Играют роли сотрудника банка, покупателя. Чтобы узнать данные вашей банковской карты. Это вишинг и фишинг – от английского «рыбная ловля», «выуживание». Как не попасться на крючок, сколько бы раз мошенник ни закидывал удочку: фишинговые ссылки? О киберграмотности поговорили с экспертами.

Банк России только за первые полгода заблокировал почти 10 тысяч мошеннических номеров. С карт похищено 4 миллиарда рублей – это 53 миллиона долларов! Банки вернули чуть больше 10%. Ведь слабое звено – сам клиент, который кому-то сообщает данные карты. Хотя часто можно прочесть и об утечке данных клиентов российских коммерческих банков. Они и обращаются за помощью к компании, которую представляет наш следующий эксперт.

Главное – не сообщать данные карты и не переходить по непонятным ссылкам. Вступая в переписку, будьте особенно начеку, если в мессенджере есть строчка: «вы общаетесь с бизнес-аккаунтом». Он может оказаться учёткой мошенника. И если вас обманули, вы не один такой. Мировую статистику называют шокирующей. 95% пользователей не могут распознать фишинговое письмо.

Это жизнь, но можно и в кино посмотреть, как работают хакеры и отпетые мошенницы. Это картины из фильмотеки Metro-Goldwyn-Mayer.

Компанию продают. В 5,5 миллиардов долларов оценивают легендарную киностудию, логотип которой отлично знаком зрителям. Именно с «рычащего льва» начинались выпуски мультфильмов «Том и Джерри», «Розовая пантера» и оскароносная классика «Унесённые ветром». Финансовые проблемы начались в 80-х. О банкротстве вновь объявили и десять лет назад. Компанию выкупали, спасали. И долги не мешали снимать высокобюджетные картины: «Девушка, которая запуталась в паутине» и даже очередную бондиану «Не время умирать». Удастся ли компании выпутаться из денежных передряг и воскреснуть? Увидим. В кино! Многое решит прокат нового Джеймса Бонда.

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